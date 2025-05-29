Elazığ'da Uçurumdan Yuvarlanan Araçta Ölü Sayısı 2'ye Yükseldi

Elazığ'da Uçurumdan Yuvarlanan Araçta Ölü Sayısı 2'ye Yükseldi
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Elazığ'ın Palu ilçesinde meydana gelen kaza sonucu ilk başta bir kişi hayatını kaybederken, ağır yaralanan diğer kişi hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Elazığ'da otomobilin uçurumdan yuvarlanması sonucu meydana gelen kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Kaza dün, Palu ilçesine bağlı Kayahisar köy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, uçurumdan yuvarlandı. Kazada, Muhittin Özdemir, olay yerinde hayatını kaybederken Yusuf Özdemir ve B.Ö. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, Muhittin Özdemir'in cansız bedeni ise incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Yusuf Özdemir de hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer vatandaşın tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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