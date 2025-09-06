Elazığ'da Tuğla Düşmesi Sonucu Bir Kişi Yaralandı

Elazığ'da caddede yürüyen şahıs, kafasına tuğla düşmesi sonucu yaralandı.

Olay, merkez Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat çalışmaları devam eden bir 5 katlı bir binanın altından geçen şahsın kafasında tuğla düştü. Şahıs, darbenin etsiyle yere yığıldı. Yaralı şahsa ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparken haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, ambulanslar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - ELAZIĞ