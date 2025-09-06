Haberler

Elazığ'da Tuğla Düşmesi Sonucu Bir Kişi Yaralandı

Elazığ'ın Hürriyet Caddesi'nde yürüyen bir şahsın kafasına inşaat çalışmaları sırasında tuğla düşmesi sonucu yaralandığı bildirildi. Yaralıya ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapılırken, sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Elazığ'da caddede yürüyen şahıs, kafasına tuğla düşmesi sonucu yaralandı.

Olay, merkez Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat çalışmaları devam eden bir 5 katlı bir binanın altından geçen şahsın kafasında tuğla düştü. Şahıs, darbenin etsiyle yere yığıldı. Yaralı şahsa ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparken haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, ambulanslar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - ELAZIĞ

