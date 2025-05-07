Elazığ'da Trafikte Makas Atan Sürücü Kamerada
Elazığ'da makas atarak ilerleyen bir sürücünün tehlikeli manevraları, araç kamerasına yansıdı. Olay Malatya Caddesi'nde meydana geldi ve sürücü diğer araçların güvenliğini tehdit etti.
Elazığ'da makas atan sürücü kamerada
ELAZIĞ - Elazığ'da makas atarak ilerleyen sürücü hem kendisinin hem de başkalarının hayatını tehlikeye atarken o anlar araç kamerasına yansıdı.
Olay, Malatya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte makas atarak ilerleyen otomobil trafiği tehlikeye attı. Kendisinin ve diğer sürücülerin canını hiçe sayan sürücü, bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar başka bir aracın kamerasına yansıdı.