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Elazığ'da Trafik Kazası: İki Yaralı

Elazığ'da Trafik Kazası: İki Yaralı
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Elazığ-Malatya Yolu Baskil kavşağında bir otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Malatya Yolu Baskil kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ç. yönetimindeki 34 KU 0172 plakalı hafif ticari araç ile F.K. idaresindeki 34 FPG 122 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, her iki aracın şoförü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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