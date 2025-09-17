Haberler

Elazığ'da Trafik Kazası: 8 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Elazığ-Malatya kara yolunda, panelvanın çarptığı 8 yaşındaki İdris Mursalov hastanede yaşamını yitirdi. Olay, yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğun ağır yaralanmasıyla sonuçlandı.

Elazığ'da panelvanın çarptığı 8 yaşındaki çocuk, hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Elazığ- Malatya kara yolu Aşağı Demirtaş mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Ş. yönetimindeki 44 ACF 582 plakalı panelvan, ailesiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki İdris Mursalov'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan çocuk için olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Mursalov, ambulansla kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
