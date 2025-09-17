Elazığ'da Trafik Kazası: 8 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Elazığ'da panelvanın çarptığı 8 yaşındaki çocuk, hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Elazığ- Malatya kara yolu Aşağı Demirtaş mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Ş. yönetimindeki 44 ACF 582 plakalı panelvan, ailesiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki İdris Mursalov'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan çocuk için olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Mursalov, ambulansla kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. - ELAZIĞ