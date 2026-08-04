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Elazığ'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Elazığ'da Trafik Kazası: 6 Yaralı
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Elazığ-Keban kara yolu Sarıçubuk yol ayrımında yabancı plakalı otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, jandarma kaza yerinde inceleme başlattı.

Elazığ'da yabancı plakalı otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Keban kara yolu Sarıçubuk yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen L-186-VL plakalı Mercedes marka otomobil ile 59 AKA 097 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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