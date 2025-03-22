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Elazığ'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

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Elazığ'da meydana gelen bir trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kontrolden çıkan otomobilin yoldan çıkarak boş araziye uçtuğu kazada, yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Sedeftepe köy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kontrolden çıkan otomobil, yoldan çıkarak boş araziye uçtu. Kazada 4 kişi yaralanırken, kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERKAN BAY - 3.Sayfa
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