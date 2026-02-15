Haberler

Elazığ'da yaşanan kazada 3 kişi yaralandı: O anlar kamerada

Elazığ-Malatya Karayolu'nda iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağır. Kazanın ayrıntıları ve güvenlik önlemleri alınırken, olay anının kamera görüntüleri de ortaya çıktı.

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişinin yaralandığı trafik kazası, kameralara yansıdı.

Kaza, dün Elazığ-Malatya Karayolu Çitili Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri henüz öğrenilemeyen 34 BWF 680 plakalı otomobil ile 16 BRE 753 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta bulunan toplam 3 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ve jandarma ekipleri, kaza yerinde yol güvenliğini sağlayarak inceleme yaptı.

Öte yandan, kazaya ilişkin araç kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde çarpışma anı ve kazanın hemen sonrası yer aldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
