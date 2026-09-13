Haberler

Elazığ’da trafik kazası: 2 yaralı

Elazığ’da trafik kazası: 2 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ’da yoldan çıkan otomobil, ağaca çarptı.

Elazığ'da yoldan çıkan otomobil, ağaca çarptı. Kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Bingöl karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 23 AGF 465 plakalı otomobil, ağaca çarptı. Kazada, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Uyuşturucu soruşturmasında 5 gözaltı kararı! Aralarında oyuncu Çağla Boz da var

Ünlü oyuncu aylar sonra yine gözaltında
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gençlerbirliği-Kasımpaşa mücadelesinde kazanan 90+4'te belli oldu

Gençlerbirliği-Kasımpaşa maçında inanılmaz son
5G öfkesi kontrolden çıktı! Köylüler teknisyeni kuleye bağladı

İnternet çekmeyince şirkete sıra dışı bir eylemle mesaj gönderdiler
Trump'tan İran açıklaması: Savaş ara seçimlerden sonra bitmiş olacak, yakıt fiyatları hızla düşecek

Trump savaşın biteceği tarihi verdi! Yakıt fiyatları için de konuştu
Büşra bebek çadırda kaybolmuştu! Annesi jandarmadaki ifadesinde gerçeği itiraf etti

Büşra bebek çadırda kaybolmuştu! Annesi korkunç gerçeği itiraf etti
Türk futbolunda deprem: 34 takım lige katılmama kararı aldı

Türk futbolunda deprem: Tam 34 takım lige katılmama kararı aldı
İspanyol muhabir canlı yayında taciz edildi! Bozuntuya vermeden devam etti

Canlı yayında skandal! Kadın gazeteci neye uğradığını şaşırdı

Transfere yaklaşık 400 milyon Euro harcadılar, 4 maçta gol dahi atamadılar

Transfere 400 milyon Euro harcadılar, 4 maçta tek gol dahi atamadılar