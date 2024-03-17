Elazığ'da trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza Karakoçan İlçesi Karapınar köy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A(25) yönetimindeki 23 AEJ 730 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Kaza da araç şoförü A.A ile araçta bulunan Y.E.Y (30) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulans ile Karakoçan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ