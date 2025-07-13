Elazığ'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Elazığ'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Elazığ'ın Ataşehir Mahallesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Ataşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerine kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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