Elazığ'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
Elazığ'ın Ataşehir Mahallesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.
Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.
Kaza, merkez Ataşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerine kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa