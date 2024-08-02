Elazığ'da trafik kazası: 1 kişi yaralandı
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Kovancılar ilçesi Yeniköy kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada, 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ