Elazığ'da Trafik Kazası: 1 Hafif Yaralı

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir araç yan yatarken 1 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Rızaiye Mahallesi Pertek Cadde'sinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.A. idaresindeki 16 AVB 166 plakalı otomobil, K.Ç. idaresindeki 23 EK 373 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yan yatarken kazada 1 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ