Haberler

Elazığ'da Trafik Kazaları Güvenlik Kameralarına Yansıdı

Elazığ'da Trafik Kazaları Güvenlik Kameralarına Yansıdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde Yolçatı akıllı kavşağında meydana gelen trafik kazaları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kazalarda çeşitli araçlar kaza yaptı ve görüntüler saniye saniye belgelendi.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde meydana gelen trafik kazaları, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kazalar, Karakoçan ilçesi Yolçatı akıllı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kazada araç takla atarken diğerinde ise hafif ticari araç iş yerine çaptı. Diğer 2 kazada ise kamyonet ile tır, kavşağın üzerine çıktı. Kazalar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gol mü değil mi? Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonda tereddütsüz görüş belirtti

Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonda hemfikir oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rahatsızlığına şifa ararken hayatının işini buldu! Daha dalındayken kapış kapış gidiyor

Şifa ararken hayatının işini buldu! Dalındayken kapış kapış satıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.