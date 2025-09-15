Elazığ'da Trafik Kazaları Güvenlik Kameralarına Yansıdı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde meydana gelen trafik kazaları, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kazalar, Karakoçan ilçesi Yolçatı akıllı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kazada araç takla atarken diğerinde ise hafif ticari araç iş yerine çaptı. Diğer 2 kazada ise kamyonet ile tır, kavşağın üzerine çıktı. Kazalar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. - ELAZIĞ