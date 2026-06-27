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Elazığ'da geniş kapsamlı trafik denetimi

Elazığ'da geniş kapsamlı trafik denetimi
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Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde trafik güvenliğini sağlamak amacıyla ana arterlerde ve kavşaklarda geniş kapsamlı denetim yaptı. Araç evrakları ve sürücü belgeleri kontrol edilirken, kural ihlali yapanlara cezai işlem uygulandı. Denetimlerin süreceği bildirildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde trafik güvenliğini sağlamak ve kurallara uyumu artırmak amacıyla geniş kapsamlı bir trafik uygulaması gerçekleştirdi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kent merkezindeki ana arterlerde ve kavşaklarda asayiş ile trafik güvenliğine yönelik denetimler gerçekleştirildi. Belirlenen uygulama noktalarında durdurulan araçların evrakı kontrol edilirken, sürücülerin ehliyet ve ruhsatları incelendi. Trafik akışının düzenli seyretmesi ve olası kazaların önüne geçilmesi hedeflenen denetimlerde, kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere ilgili kanun maddelerinden cezai işlem uygulandı. Ayrıca, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumaya yönelik bu denetimlerin devam edeceği bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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