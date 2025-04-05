Erdoğan açık kapı bırakmıştı! Milyonları ilgilendiren 'ara zam' için gözler temmuz ayına çevrildi

Maaşlar eriyince milyonları ilgilendiren "zam" tartışması alevlendi
Otomobil, gişelerde bekleyen tırın altına böyle girdi! 4 kişinin can verdiği kaza anı kamerada

Gişelerde 4 kişinin feci şekilde can verdiği kaza anı kamerada
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında bomba Adnan Oktar iddiası

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında bomba Adnan Oktar iddiası
'Abi dur' dedikçe vurdular! Polis şiddeti vatandaş kamerasında

"Abi dur" dedikçe vurdular! Polis şiddeti vatandaş kamerasında

Elazığ'da Tofaşlar Arasında Halat Görevi Gören Kişinin Tehlikeli Anları

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da bir kişi, iki Tofaş aracının arasına girerek tehlikeli bir şekilde halat görevi gördü. Olay anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Elazığ'da ilginç görüntüler: İki Tofaş'ın arasına girip halat görevi gördü

ELAZIĞ - Elazığ'da bir kişi, iki Tofaş aracının arasına girerek akan trafikte halat görevi gördü. Tehlikeli anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay merkez Hicret Mahallesi'nde yaşandı. Dün akşam saatlerinde yaşanan ilginç bir olay, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, bir kişi aracının kaputuna oturarak, önündeki başka bir aracı ayağıyla itmeye çalıştı. O anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla izlenirken, cep telefonlarıyla o anı kaydettiler.

Görüntülerde olayın yaşandığı sırada, kaputta oturan kişinin hiçbir güvenlik önlemi almadan ve oldukça tehlikeli bir şekilde hareket ettiği görüldü. Kaput üzerindeki kişi, adeta bir halat gibi araç ile önündeki aracı hareket ettirdiği görüldü.

Elazığ'da Tofaşlar Arasında Halat Görevi Gören Kişinin Tehlikeli Anları
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK YILMAZ - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.