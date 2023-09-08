Elazığ'da seyir halinde olan bir tırın dorsesinde çıkan yangın, patlama sesleriyle birlikte korku dolu anlar yaşattı. Yangında can kaybı veya yaralanma olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Elazığ'da tırın dorsesi alev alev yandı, patlama sesleri korkuttu

ELAZIĞ - Elazığ'da tır alev alev yandı. O sırada çıkan patlama sesleri korkuttu.

Olay, Elazığ- Malatya karayolu 35. kilometresi Pincirik mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tırda seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sürücü, aracı kenara çekip inmesinin ardından alevler yükseldi. Alev alev yanan araçtan çıkan dumanlar çevreyi sardı, ara ara patlama sesleri de yükseldi. Yangında, herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldiği bildirildi.