Elazığ'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Ağır Yaralı

Elazığ'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Ağır Yaralı
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Elazığ Bingöl karayolunda meydana gelen trafik kazasında tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ağır yaralandı. Olay yerine acil sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da tır ile otomobilin çarpıştı: 1 ölü, 2 ağır yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, Elazığ Bingöl karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere seyir halindeki tır ile otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile araç hurdaya dönerken, tır ise şarampole yuvarlandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralanan 2 kişi de ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeni ile trafikte aksamalar meydana gelirken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN YEŞİLIRMAK - 3.Sayfa
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