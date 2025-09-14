Haberler

Elazığ'da Tır Devrildi, Maddi Hasar Oluştu

Elazığ'da Tır Devrildi, Maddi Hasar Oluştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ-Diyarbakır karayolunda virajı alamayan bir tır devrildi. Kazada yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Elazığ'da virajı alamayan tır devrildi. Yaralananın olmadığı kazada, maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Elazığ-Diyarbakır karayolu Maden ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre virajı alamayan tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Paris'te ücretsiz kızarmış tavuk izdihamı: Binlerce insan birbirine girdi

Adres bu kez Türkiye değil! Şehrin göbeğinde ücretsiz yemek izdihamı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel 'bomba' diyerek duyurdu: Yeni bir ses kaydı var

Özgür Özel "bomba" diyerek duyurdu: Yeni bir ses kaydı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.