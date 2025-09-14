Elazığ'da Tır Devrildi, Maddi Hasar Oluştu
Elazığ-Diyarbakır karayolunda virajı alamayan bir tır devrildi. Kazada yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Elazığ'da virajı alamayan tır devrildi. Yaralananın olmadığı kazada, maddi hasar meydana geldi.
Kaza, Elazığ-Diyarbakır karayolu Maden ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre virajı alamayan tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa