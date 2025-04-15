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Elazığ'da Ters Yöne Giren Otomobil Dehşet Saçtı: 4 Yaralı

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Elazığ'da park halindeki aracını çıkartarak ters yöne giren otomobilin neden olduğu kazada toplamda 5 araç karıştı ve 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ'da ters yöne giren otomobil dehşet saçtı: 4 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da park halindeki aracını çıkartarak ters yöne giren otomobil, dehşet saçtı. Toplam 5 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Üniversite Mahallesi Yahya Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.A., 23 DG 730 plakalı park halindeki otomobilini çalıştırarak kavşaktan dönmemek için ters yönde ilerlemeye başladı. Bu sırada ters yönde ilerleyen S.A., A.Ö. idaresindeki 06 ZKU 71 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle A.Ö. idaresindeki araç, park halinde bulunan 3 araca çarparak durabildi. Olayda 4 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET MÜCAHİD KANTARCIOĞLU - 3.Sayfa
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