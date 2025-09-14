Haberler

Elazığ'da Temizlik Görevlisi Bulduğu Parayı Polise Teslim Etti
Fırat Üniversitesi Hastanesi otoparkında temizlik yapan Engin Ayyıldız, yerde bulduğu poşet dolusu parayı durumu bildirdikten sonra polise teslim etti.

Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesinde bir temizlik personeli, otopark kısmında çalıştığı sırada bulduğu poşet dolusu parayı polise teslim etti.

Edinilen bilgiye göre, Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde temizlik personeli olarak çalışan Engin Ayyıldız, otopark kısmında çalıştığı sırada yerde bir poşet gördü. Poşetin dolu olduğunu fark eden Ayyıldız, içerisinde baktığında para olduğunu gördü. Örnek bir davranış sergileyen Ayyıldız, durumu Hastane Müdür Yardımcısı Ahmet Zafer Perilioğlu'na bildirdi. Tutanak altına alınan para, sahibinin ulaşabilmesi için polis merkezine teslim edildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
