Elazığ'da Tekerleği Kopan Tofaş Şahin Kıvılcımlar Saçtı

Elazığ-Diyarbakır kara yolunda seyir halindeki Tofaş Şahin otomobilin tekeri koptu ve araç kıvılcımlar saçarak ilerledi. Sürücü, aracı sağa çekerek olası bir faciayı önledi.

Elazığ'da seyir haliyken tekeri çıkan Tofaş Şahin otomobil kıvılcımlar saçarak ilerledi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Elazığ- Diyarbakır kara yolu Maden ilçe girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Tofaş Şahin marka otomobilin bir anda tekeri koptu. Araç kıvılcımlar saçarak ilerlerken sürücü, aracı sağa çekti. Facianın eşiğinden dönüldüğü olay, cep telefonu kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ

