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Elazığ'da Takla Atan Otomobilde 1 Kişi Yaralandı

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Elazığ-Malatya karayolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı karşı şeride geçerek takla attı. Yaralı sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da karşı şeride geçen otomobil takla attı: 1 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, karşı şeride geçerek takla attı. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, Elazığ- Malatya karayolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.D. idaresindeki 44 ADG 739 plakalı otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun karşı şeridine geçti. Kazada sürücü yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak olay yerinde hazır halde bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada, karşı şeritten otomobilin gelmemesi ise büyük bir facianın önüne geçti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET MÜCAHİD KANTARCIOĞLU - 3.Sayfa
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