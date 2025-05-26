Elazığ'da Son Haftada 275 Olay, 256 Gözaltı

Elazığ'da son 1 haftada 275 olay meydana gelirken, 256 şahıs yakalandı. Şahıslarda 16'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ Valiliği, son 1 haftalık asayiş verilerini paylaştı. Buna göre son bir haftada 275 olay meydana gelirken, 256 şahıs yakalandı ve şahıslardan 16'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Asayiş uygulamalarında 69 bin 822 şahıs ve 39 bin 961 araç kontrol edildi. Aranması olan 528 şahıs yakalanırken, 23 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kontrol edilen araçlardan 3 bin 656 araca cezai işlem uygulanırken 264 araç trafikten men edildi.

Yapılan çalışmalarda 6 adet tabanca, 67 adet fişek, 6 adet kesici alet, 3 adet dedektör, 4 adet muhtelif kazı malzemesi, 3 adet şarjör, 2 adet kompresör, 138 bin 200 adet makaron, 45 kilogram kıyılmış tütün ve 1 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi. Zehir tacirlerine yönelik yapılan çalışmalarda ise 45 gram esrar, 111 gram metamfetamin, 309 gram bonzai, 104 gram kannabinoid, 11 adet uyuşturucu hap ve 13 adet sentetik ecza ele geçirildi. Kentte meydana gelen 34 trafik kazasında ise 45 kişinin yaralandığı bildirildi. Bu süre zarfında kaybolan 14 şahıs, 2 adet motosiklet ve 1 adet cep telefonunun bulunduğu aktarıldı. - ELAZIĞ