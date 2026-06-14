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Elazığ'da silahlı ve bıçaklı kavga: 2 ağır yaralı

Elazığ'da silahlı ve bıçaklı kavga: 2 ağır yaralı
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Elazığ'da husumetliler arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada iki kişi ağır yaralandı. Olayda şahıslar birbirini bıçak ve silahla yaralarken, sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Elazığ'da çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.

Olay, Çatalçeşme Mahallesi 2. Etap TOKİ'lerde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimlikleri öğrenilemeyen husumetliler, sokak ortasında karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle bir şahıs cebinden çıkardığı bıçakla husumetlisini yaralarken, yaralanan şahıs da belindeki silahla kendisini saldıran şahsı göğsünden yaraladı. Olayda iki şahıs da ağır yaralandı. Kavgayı gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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