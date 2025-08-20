Elazığ'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Elazığ'da iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Doğukent Mahallesi 98'inci sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan B.Ö. ve Y.T. sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle B.Ö., belinden çıkardığı silahla husumetlisini ateş ederek yaraladı ve olay yerinden kaçtı. Kavgayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. - ELAZIĞ