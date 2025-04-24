İstanbul'da uykuları kaçıran artçılar ne zaman sona erecek? AFAD'dan açıklama var

İstanbul'da uykuları kaçıran artçılar ne zaman sona erecek? AFAD'dan açıklama var
İstanbul'da 83 bina az hasarlı! İşte en çok ihbarın geldiği 3 ilçe

İstanbul'da hasarlı bina sayısı belli oldu
ABD Başkanı Donald Trump, 1915 olaylarına 'soykırım' demedi

Trump, Bıden gibi yapmadı, 1915 olaylarına "soykırım" demedi
Sağlık Bakanı Memişoğlu: 37 bin atama yapılacak

Atama bekleyen sağlıkçılara müjde geldi! Sayı da, takvim de netleşti

Elazığ'da Seyir Halindeki Tır Yandı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ-Malatya karayolu Pincirik köyü mevkiinde seyir halindeyken alev alan tır, sürücünün güvenli bir noktaya park etmesiyle tahliye edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü, tır kullanılmaz hale geldi.

Elazığ'da tır alev alev yandı

ELAZIĞ - Elazığ'da seyir halindeki tır alev alev yandı.

Olay, Elazığ- Malatya karayolu Pincirik köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki tır, bir anda alev aldı. Durumu fark eden sürücü, tırı güvenli noktaya park ederek araçtan indi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını söndürürken tır kullanılamaz hale geldi. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Ekipler, yangının çıkış sebebinin öğrenilmesi için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERKAN BAY - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.