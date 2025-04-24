Elazığ'da Seyir Halindeki Tır Yandı
Elazığ-Malatya karayolu Pincirik köyü mevkiinde seyir halindeyken alev alan tır, sürücünün güvenli bir noktaya park etmesiyle tahliye edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü, tır kullanılmaz hale geldi.
Elazığ'da tır alev alev yandı
ELAZIĞ - Elazığ'da seyir halindeki tır alev alev yandı.
Olay, Elazığ- Malatya karayolu Pincirik köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki tır, bir anda alev aldı. Durumu fark eden sürücü, tırı güvenli noktaya park ederek araçtan indi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını söndürürken tır kullanılamaz hale geldi. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Ekipler, yangının çıkış sebebinin öğrenilmesi için çalışma başlattı.