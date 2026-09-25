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Elazığ'da Sarayatik Mahallesi'nde bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

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Elazığ'da Sarayatik Mahallesi'nde bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
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Elazığ merkeze bağlı Sarayatik Mahallesi'nde iki kişi arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü, 2 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı; polis soruşturma başlattı.

Elazığ'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, merkeze bağlı Sarayatik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle iki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine taraflar arasında bıçaklı kavga yaşandı. Kavgada iki kişi bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayın yaşandığı bölgede inceleme yaparken, kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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