Elazığ'da özel sağlık kuruluşlarına yapılan operasyona Valilikten açıklama

Elazığ Valiliği kentte özel hastane, bakım merkezi ve diyaliz merkezi olmak üzere 3 kuruma düzenlenen operasyona ilişkin açıklamalarda bulundu.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Elazığ İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince 'evrakta sahtecilik' kapsamında Elazığ Medikal Hospital, Eyşan Özgü Bakım Merkezi ve Dünya Diyaliz Merkezi'ne operasyon düzenlendi. Sabahın ilk saatleri itibariyle eş zamanlı yapılan operasyonlarda aralarında doktor, hemşire, hastane çalışanı ve kamu personelinin de olduğu 23 şüpheli gözaltına alındı. 18 ev 3 iş yerinde detaylı aramalar yapıldığı ve tüm evraklara el konulduğu öğrenildi.

Soruşturma sürerken Elazığ Valiliği operasyon hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamada, "İlimiz Jandarma Komutanlığınca yürütülen planlı faaliyetler kapsamında; ilimizde hizmet veren bazı özel sağlık ve bakım merkezlerinde, mevzuata aykırı birtakım işlemler gerçekleştirildiği ve bu yolla kamu zararına sebebiyet verilerek haksız kazanç sağlandığı yönünde bulgulara ulaşılmıştır. Elde edilen deliller doğrultusunda genişletilen soruşturma neticesinde; bahse konu kuruluşlarda yürütülen tedavi ve bakım hizmetlerinde usulsüzlükler yapıldığı, yetkisiz alanlarda tıbbi işlemler gerçekleştirildiği, halk sağlığını ve hasta güvenliğini tehlikeye düşürecek uygulamalarda bulunulduğu ve süreçle ilgili yasal bildirimlerin adli makamlardan gizlendiği yönünde tespitler yapılmıştır. Söz konusu iddialara yönelik olarak, aralarında kamu görevlileri ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu toplam 23 şüpheli şahıs hakkında eş zamanlı adli işlem başlatılmıştır. Konunun tüm yönleriyle aydınlatılması, iddiaların netleştirilmesi ve hukuki sürecin tamamlanması amacıyla arama, el koyma, inceleme ve soruşturma faaliyetleri titizlikle devam etmektedir. Kamu kaynaklarının korunması, sağlık hizmetlerinde güvenliğin sağlanması ve vatandaşlarımızın haklarının güvence altına alınması amacıyla yürütülen çalışmalar, adli makamların koordinesinde kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi. - ELAZIĞ

