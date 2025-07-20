Elazığ'da Römork ve Saman Yangını: Yangın Kontrol Altına Alındı
Elazığ'ın Avcılar köyünde park halindeki bir römorkta çıkan yangında, römork ve içinde bulunan samanlar tamamen yanarak kül oldu. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
Elazığ'da merkeze bağlı Avcılar köyünde çıkan yangında römork ve içerisinde bulunan samanlar küle döndü.
Olay, merkeze bağlı Avcılar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki römork ve içinde bulunan samanlar bir anda alev aldı. Yangını gören köylülerin haberi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.
Çıkan yangında römork ve samanlar küle döndü. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa