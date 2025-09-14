Haberler

Elazığ'da Pompalı Tüfekle Eve Saldırı: 1 Yaralı

Elazığ'da iki aile arasında çıkan kavgada bir şahıs pompalı tüfekle eve ateş açtı. Olayda 1 kişi yaralandı. Görüntülerde yaralının başında bekleyen bir çocuk da yer alıyor.

Elazığ'da eve pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 1 kişinin yaralandığı olayın görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 5 gün önce Çaydaçıra Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Bu sırada araçla gelen bir şahıs, yol ortasında durarak pompalı tüfekle eve 3 el ateş etti. Olayda 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Şahsın eve ateş etme anı ve bir çocuğun yaralının başında beklemesi cep telefonu kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ

