Elazığ'da Polis Merkezi Önünde Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı
Elazığ'ın Abdullah Paşa Mahallesi'nde iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.
Elazığ'da polis merkezi önünde iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
Olay, Abdullah Paşa Mahallesi 252. sokak üzerinde bulunan polis merkezi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karakol çıkışında karşılaşan iki husumetli aileler arasında kavga çıktı. Kavgada, 3 kişi bıçaklanarak yaralandı. Polislerin müdahalesi ile taraflar ayrılırken haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa