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Elazığ'da Park Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

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Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Sarıcan beldesinde park halindeki bir otomobil motor kısmından çıkan yangın nedeniyle küle döndü. Araç sahibi ve mahalle sakinleri yangını söndürmek için seferber oldu.

Park halindeki otomobil alev alev yandı, mahalle sakinleri söndürmek için seferber oldu

ELAZIĞ - Elazığ'da park halindeki bir otomobil motor kısmından çıkan yangın nedeniyle küle döndü.

Olay, Karakoçan ilçesine bağlı Sarıcan beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.G.'ye ait otomobil park halindeyken bir anda motor kısmı yanmaya başladı. Dumanları gören araç sahibi ve mahalle sakinleri su ile otomobile müdahale ederek, yangını söndürdü.

Otomobilde maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERKAN BAY - 3.Sayfa
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