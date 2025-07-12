Elazığ'da Panelvandan Düşen 16 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı

Elazığ'da Panelvandan Düşen 16 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı
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Elazığ'ın Ataşehir Mahallesi'nde seyir halindeki panelvanın orta kapısından yola düşen 16 yaşındaki çocuk, başını sert zemine çarparak ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çocuğun sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Elazığ'da seyir halindeki panelvanın orta kapısından yola düşen 16 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Kaza, Ataşehir Mahallesi Kuvay-ı Milliye Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karton yüklü 23 AED 983 plakalı panelvan cadde üzerinde ilerlerken kartonların düşmemesi için orta kapı eşiğinde bekleyen R.A. (16) dengesini kaybederek yola savruldu. Araçtan kartonlarla birlikte düşen çocuk, başını sert zemine çarparak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan R.A., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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