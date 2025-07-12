Elazığ'da Panelvandan Düşen 16 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı

Elazığ'da seyir halindeki panelvanın orta kapısından yola düşen 16 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Kaza, Ataşehir Mahallesi Kuvay-ı Milliye Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karton yüklü 23 AED 983 plakalı panelvan cadde üzerinde ilerlerken kartonların düşmemesi için orta kapı eşiğinde bekleyen R.A. (16) dengesini kaybederek yola savruldu. Araçtan kartonlarla birlikte düşen çocuk, başını sert zemine çarparak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan R.A., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - ELAZIĞ