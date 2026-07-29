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Elazığ’da otomobille çarpışan motosiklet mağazaya girdi: 1 yaralı

Elazığ’da otomobille çarpışan motosiklet mağazaya girdi: 1 yaralı
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Elazığ’da otomobille çarpışan motosikletin mağazaya daldığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Elazığ'da otomobille çarpışan motosikletin mağazaya daldığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, İcadiye Mahallesi Yakup Şevki Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.G. idaresindeki 44 AFA 412 plakalı motosiklet, F.B. idaresindeki 23 BF 777 plakalı otoparka girmek isteyen otomobile yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet, giyim mağazasına girdi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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