Elazığ'da otomobilin çarptığı 7 yaşındaki çocuk, hafif yaralandı.

Kaza, Vedat Dalokay Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya yolunda ilerleyen 7 yaşındaki A.K.'ya, Z.B. idaresindeki 34 HZD 694 plakalı otomobilin aynası çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk, hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ