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Elazığ'da Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı

Elazığ'da Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı
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Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin yan yatması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin yan yatması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kovancılar-Tunceli karayolu ilçe çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 25 ABK 126 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada, 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kovancılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede ilk tedavileri tamamlanan yaralılar, ileri tedavi için Elazığ'daki hastanelere sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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