Elazığ'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı, Bir Kişi Yaralandı

Elazığ'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza da bir kişi yaralandı.

Kaza, Ataşehir Mahallesinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kaza bir kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili incileme yaptı. - ELAZIĞ