Haberler

Elazığ'da otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralı

Elazığ'da otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil tarlaya uçtu. Kazada 3 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde otomobilin tarlaya uçması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezi girişinde yaşanan kazada seyir halindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu. Kazada araçtaki 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kolluk kuvvetleri, kazanın meydana geldiği olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Soruşturmada yeni gelişme! Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tayland Prensesi Bajrakitiyabha, 47 yaşında hayatını kaybetti

Kraliyette deprem! Veliaht Prenses 47 yaşında hayatını kaybetti
Yönetmen Murat Saygı tutuklandı

Bir dönem magazinin gözdesiydi! Son dalgada eski eşi de tutuklandı
Nihat Doğan'ın eski sevgilisi Tessy Ramos Correia tutuklandı! Evinden neler çıktı neler

Nihat Doğan'ın eski sevgilisi tutuklandı! Evinden neler çıktı neler
Kılıçdaroğlu, 7 belediye başkanının ipini çekiyor! Hepsinin 2 ortak özelliği var

7 belediye başkanının ipini çekiyor! Hepsinin 2 ortak özelliği var
Kim Kardashian'ın A Milli Takım için söyledikleri çok konuşuldu

A Milli Takımımız için söyledikleri bomba
Edson Alvarez Dünya Kupası'nda ortaya çıktı

Fener taraftarının saydırmaya başladığı an
Şampiyonlar Ligi'nin ünlü sunucusu bu kez Dünya Kupası'nı salladı

Bu kez Dünya Kupası'nı salladı