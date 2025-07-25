Elazığ'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 2 Yaralı

Elazığ'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 2 Yaralı
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Elazığ-Bingöl Karayolu'nda meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralanırken, sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Elazığ'da otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Bingöl Karayolu kuruca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada, 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri, olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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