Elazığ'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 2 Yaralı
Elazığ-Bingöl Karayolu'nda meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralanırken, sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
Elazığ'da otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Elazığ- Bingöl Karayolu kuruca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada, 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri, olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa