Elazığ'da otomobil park halindeki 4 araca çarptı
Kaza, merkez Hazardağlı Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki araçlara çarptı. Kazada 4 araçta maddi hasar oluştu. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri inceleme başlattı. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı