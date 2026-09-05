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Elazığ'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Elazığ'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
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Elazığ Kültür Mahallesi'nde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı; polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Elazığ'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ merkez Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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