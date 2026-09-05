Elazığ'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Elazığ'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ merkez Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı