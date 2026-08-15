Elazığ'da Otluk Alan Yangını Kontrol Altına Alındı
Elazığ'ın Sürsürü Mahallesi'nde mahalle arasındaki boş arazide bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü, can ve mal kaybı yaşanmadı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili olarak inceleme başlatıldı.
Elazığ'da otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Olay, Sürsürü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle arasındaki boş arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile otluk alandaki yangın söndürüldü. Yangının çıkışıyla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı