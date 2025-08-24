Elazığ'da örtü yangını: İnşaat kalıpları yandı

Elazığ'da örtü yangını: İnşaat kalıpları yandı
Kovancılar ilçesinde çıkan örtü yangınında inşaat kalıplarının büyük bölümü yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde örtü yangınında, inşaat kalıplarının büyük bölümü yandı.

Edinilen bilgiye göre, Kovancılar ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. Yangında alanda bulunan inşaat kalıplarının büyük bir bölümü yanarak kullanılamaz hale geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkışıyla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

