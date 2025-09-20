Elazığ'da Orman Yangını Vatandaşların Müdahalesiyle Söndürüldü

Elazığ'da ağaçlık alanda çıkan yangın, vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Karakaş köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı ağaçlık alanda yangın çıktı. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar ilk müdahaleleri yaparak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Çıkan yangın, vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. - ELAZIĞ