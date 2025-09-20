Elazığ'da Orman Yangını Vatandaşların Müdahalesiyle Söndürüldü
Elazığ'ın Baskil ilçesindeki Karakaş köyünde ağaçlık alanda çıkan yangın, vatandaşların müdahalesi ile kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangının sebebi henüz bilinmiyor.
Yangın, Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Karakaş köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı ağaçlık alanda yangın çıktı. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar ilk müdahaleleri yaparak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Çıkan yangın, vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. - ELAZIĞ
