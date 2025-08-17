Elazığ'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Elazığ'da ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Palu ilçesine bağlı Gökdere ve Akbulut köyleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Elazığ İl Özel İdaresi ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin zamanında ve etkili çalışması sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ