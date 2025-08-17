Elazığ'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Elazığ'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın Palu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı ve söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ'da ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Palu ilçesine bağlı Gökdere ve Akbulut köyleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Elazığ İl Özel İdaresi ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin zamanında ve etkili çalışması sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Dedesi ve babaannesinin mevlit yemeğinde tadım videosu çekip paylaştı

Yaptığı rezilliği utanmadan sosyal medyadan paylaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakanlık açıkladı! İşte 8 Aralık'tan bu yana ülkesine dönen Suriyeli sayısı

İşte son 8 ayda ülkesine dönen Suriyeli sayısı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.