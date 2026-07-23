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Elazığ'da dağlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Elazığ'da dağlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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Keban ilçesindeki Nimri Dağı'nda çıkan orman yangını, 2 helikopter ve çok sayıda ekibin müdahalesiyle 15 saatte kontrol altına alındı. Yaklaşık 100 dönüm alan zarar gördü.

Elazığ'ın Keban ilçesinde dağlık alanda çıkan yangın, orman işçilerinin özverili çalışmaları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, dün Keban ilçesindeki Nimri Dağı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine olay yerine Orman Genel Müdürlüğüne ait 2 helikopter, 2 su ikmal aracı, 8 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 2 greyder, 8 teknik personel, 25 orman muhafaza memuru, 70 orman işçisi sevk edildi. Aynı zamanda jandarma ve itfaiye ekipleri de destek verdi. Karadan ve havadan mücadele ile yangın 15 saat içerisinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında, yaklaşık 100 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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