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Elazığ'da Odunluk Yangını Kontrol Altına Alındı

Elazığ'da Odunluk Yangını Kontrol Altına Alındı
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Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde binaya yakın bir alanda çıkan odunluk yangını, itfaiye ekipleri tarafından evlere sıçramadan kısa sürede söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ'da binaya yakın alanda çıkan odunluk yangını, evlere sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Kovancılar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı odunlukta yangın çıktı. Binaya yakın alanda çıkan yangını gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, çıkan yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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