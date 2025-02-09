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Elazığ'da Ocak Ayında 180 Trafik Kazası: 103 Yaralı

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Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı'nın verilerine göre, Elazığ'da Ocak ayında meydana gelen 180 kazada 103 kişi yaralanırken, herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Kazaların büyük çoğunluğunun sürücü hatalarından kaynaklandığı belirtildi.

Elazığ'da Ocak ayında meydana gelen 180 kazada 103 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Elazığ'da ocak ayı içerisindeki kaza bilançosunu paylaştı. İstatistiklere göre, kentte meydana gelen 180 kazada hayatını kaybeden olmazken 103 kişi ise yaralandı. Kazaların 70'i yaralanmalı olurken, 110'u ise maddi hasarlı gerçekleşti.

Trafik kazalarında en sık görülen sürücü hataları ise şöyle sıralandı:

"Yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur ikazında durmamak, taşıt giremez yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hız, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek." - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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