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Elazığ'da Murat Nehri'nde 3 Çocuk Gözden Kayboldu

Elazığ'da Murat Nehri'nde 3 Çocuk Gözden Kayboldu
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Elazığ'ın Palu ilçesinde Murat Nehri'nde 3 çocuğun kaybolduğu ihbarı üzerine arama kurtarma ekipleri harekete geçti. Olay yerine sevk edilen ekipler, kaybolan çocukları bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Elazığ'ın Palu ilçesinde bulunan Murat Nehri'nde 3 çocuğun gözden kaybolduğu ihbarı üzerine arama kurtarma ekipleri seferber oldu.

Edinilen bilgiye göre, Palu ilçesinde Murat Nehri Cuma Gölü'nde yüzen 3 çocuğun gözden kaybolduğu ihbarı geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık, jandarma, polis, UMKE ve AFAD ekibi sevk edildi. Yaklaşık iki saat önce gelen ihbarı değerlendiren arama kurtarma ekiplerinin alanda arama çalışmaları devam ediyor.

Olayın yaşandığı bölgede ikamet eden bir vatandaş ise herhangi bir olayı görmediğini, ihbarın doğru olup olmadığını da kimsenin bilmediğini dile getirdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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